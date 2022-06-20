Doğal gaz fiyatları, Kuzey Akım 1’deki kesintiyle yükselişte

Hollanda TTF hub’ı Temmuz vadeli doğal gaz kontratı 7,86 EUR artışla 125,60 EUR/MWh'e yükselirken, TTF hub’ı gün öncesi kontratı ise son işlemini 1,50 EUR artışla 124,50 EUR/MWh seviyesinden gerçekleştirdi.

İngiltere NBP hub’ı Temmuz vadeli kontrat bugün en son 10,95 p artışla 212,75 p/th seviyesinden el değiştirirken, NBP spot gaz kontratı 65,00 p artışla 195,00 p/th düzeyine yükseldi

Trader’lar Kuzey Akım 1 boru hattında devam eden düşük akışlara ve olası kış dönemi arz kıtlığı riskine dikkat çekiyor.

Bir trader, “Hala kışı dolu depolarla yapabiliriz, ancak Rusya akışlarını durdurursa, dolu depolarda bile soğuk bir kış bizi önemli ölçüde etkileyebilir” yorumunu yapıyor.

Rus gaz devi Gazprom, bir kompresör istasyonundaki gaz türbini sorunlarını gerekçe göstererek, geçen hafta Kuzey Akım 1 hattının kullanılabilir kapasitesini %40'a düşürmüştü.

Rusya'dan Türkiye'ye giden 31,5 milyar mᶟ yıllık kapasiteli TürkAkım boru hattının Salı gününden itibaren bir haftalık bakıma girmesi planlanıyor ve bu da Avrupa gaz arzını daha da azaltıyor. İlk olarak Mart ayında yapılması planlanan kesinti, hafta sonuyapılan açıklsamaya göre 21-28 Haziran arası gerçekeleşecek.