Doğal gaz tüketimde rekor rakam!
Bastıran kar ve soğuk havanın da etkisiyle Türkiye'de günlük doğal gaz tüketiminde büyük bir artış yaşandı. 24 Şubat'ta Türkiye rekorunu yenileyen tüketime yönelik rakamları BOTAŞ açıkladı...
AA
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı." ifadelerine yer verildi.
Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.