Doğalgaz boru hatlarına yerli by-pass
Türkiye'de içerisinden gaz geçen boru hattına, gaz akışını kesmeden delik delinmesi işlemleri artık yerli imkanlarla yapılmaya başlandı. Yurtdışı fiyatları göz önünde tutulduğunda Türkiye ekonomisine iki yılda toplam 3 milyon dolara yakın katkı sağlandı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.