Doğalgaz fiyatı elektrik santralleri için %16.7, büyük sanayi için %20 düşürüldü

Açıklama BOTAŞ tarafından yapıldı.

Doğalgaz piyasasında günlük belirlenen referans gaz fiyatındaki düşüşün ardından BOTAŞ'ın tarifelerini düşürmesi de bekleniyordu.

Elektrik santrallerinin tükettiği gazın fiyatı geçen yıl yüzde 330 yükseldikten sonra dört aydır art arda yapılan indirimlerle bu yıl yüzde 52, büyük sanayinin kullandığı gazın fiyatı ise geçen yılki yüzde 277 artışın ardından son üç ay art arda indirimlerle bu yıl yüzde 40 düşmüş oldu.