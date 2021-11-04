Doğalgaz fiyatıyla 'üretimi kıs' baskısı

Mehmet KARA

Türkiye’de ekonomi aktörleri, dünyadaki enerji krizinin yansımalarını giderek daha fazla hissediyor. Bu nedenle son üç ayda olduğu gibi ekonominin gündemi yine enerji. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi BOTAŞ, üç aydan bu yana doğalgaz fiyat tarifelerinde yukarı yönlü düzenlemeye gitti.

Sanayi kuruluşları ile elektrik santrallerine verilen gazın fiyatlarında Eylül ve Ekim aylarında peş peşe yapılan yüzde 15’erlik zamların devamı Kasım ayında biraz ağır şekilde geldi. Elektrik üretimi amaçlı gazın fiyatı yüzde 46.8, sanayi kuruluşlarına verilen gazın fiyatı yüzde 48 yükseltildi.

Ağır sanayiye yüksek fiyat

Hatta bu zam bazı sanayi kollarındaki (BOTAŞ bunları Petrol/Petrokimya/Kimya, Gübre, Ametal ve Metal Grubu sektörlerinde faaliyet gösteren Kademe-2 müşterileri olarak açıkladı) şirketlere daha fazla yansıyacak. Çünkü ilgili şirketler, yılın ilk 9 ayındaki ortalama kadar tüketim yaparlarsa, bunun yüzde 60’ını yeni zam gören tarifeden, yüzde 40’lık bölümü ise zamlı tarifenin yüzde 50 üzerinde bir fiyattan faturalanacak. Bu da söz konusu büyük ölçekli gaz tüketicilerinin birim başına enerji maliyetlerinin yüzde 78 yükseldiği anlamına geliyor. Hatta tüketim miktarı ortalamanın üzerine çıktıkça, zam oranı da yükselecek.

“Bu kış gaz tüketme” mesajı

Aslında BOTAŞ bu düzenlemeyle, bahar aylarına kadar ülke içindeki gaz tüketim talebini olabildiğince düşük tutmanın yollarını arıyor. Çünkü baharda uluslararası enerji piyasalarındaki dalgalanmanın durulacağını, fiyatların gevşeyeceğini tahmin ediyor. İşte bu nedenle de cam, seramik, demir çelik, çimento gibi sektörlerdeki işletmelere “Sen bu kış gaz tüketmesen iyi olur” demek istiyor. Bu kuruluşların, yüksek zamdan etkilenmemek için gaz tüketimini kısmayı tercih edecekleri düşünülüyor.

Tam da kur artışı ihracatı tetiklerken

Evet, doğalgazı doğrudan kendisi tüketen sanayi kuruluşlarının 1 Kasım zamlarından nasıl etkileneceği netleşmiş durumda. “Hazır kurlar yükselmişken ihracatımı arttırayım, bu yüzden üretimi yükselteyim” demesi halinde bu sanayi kuruluşlarının proses amaçlı kullandıkları doğalgaza ödeyecekleri fatura yüzde 78 yükselmiş olacak.