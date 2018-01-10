Doğalgaz piyasası sertifika sürelerinde değişiklik

10 Ocak 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Piyasasında Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EPDK, doğalgaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten şirketlere verilecek sertifikaların vize sürelerinin, sertifika yürürlük ve yapılan her yeni vize başlangıç tarihinden itibaren yapım ve hizmet sertifikası için 2 yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için de 1 yıl olmasını kararlaştırdı.

İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar, tebliğden itibaren 30 gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılacak ve başvuru evrakı ile vize bedeli iade edilecek.

Vize yaptırmayan sertifika sahipleri faaliyetlerine vize yaptırıncaya kadar devam edemeyecek, yeni müşterilerle sözleşme yapamayacak ve dağıtım şirketine yeni müracaat dosyası sunamayacak.

Kaynak: AA