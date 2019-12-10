Doğalgazda 200 yıl daha yetecek rezerv var

10 Aralık 2019

Dünyanın petrol kaynakları giderek artan tüketim ve rezervlere yenisinin eklenmemesi nedeniyle giderek azalıyor. BP Dünya Enerji Raporu 2017 verilerine göre 1 milyar 637 milyon varillik petrol rezervinin artan talep nedeniyle gelecek 50 ila 75 yıl içerisinde tükeneceği öngörülüyor. Fosil yakıtlara alternatifler geliştirilse de devam eden üretim ve talep nedeniyle içten yanmalı motorların devri kısa vadede kapanacak gibi görünmüyor. Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı’na göre üretiminin yüzde 70’i doğalgaza, yüzde 30’u ise petrol rafinajına dayanan LPG ise çevreci oluşu, biyolojik kaynaklarla üretilebilmesi nedeniyle en az 200 yıl daha fosil yakıtlar arasında en önemli alternatif olacak.

Bugünkü tüketimle petrol 48 yılda bitecek

BP Dünya Enerji Raporu verilerine göre 1 milyar 637 milyon varillik kanıtlanmış petrol rezervinin bugünkü tüketime göre önümüzdeki 48 yıl içerisinde biteceği öngörülüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) tahminlerine göre dünyada halen 560 milyar varile varan keşfedilmemiş petrol rezervleri bulunuyor. Bu rezervlerin büyük bir kısmının Kuzey Kutbu’nda yer aldığı belirtilse de nasıl çıkartılacağına dair soru işaretleri henüz yanıt bulabilmiş değil. Gelişen teknolojiler, deniz sondajcılığı, kaya petrolü gibi yeni veriler ışığında Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı’nın tahminlerine göre petrolün 75 yıla varan ömrü kaldı.

Doğalgaz rezervleri daha yaygın

Petrole göre görece tüketimin daha az oluşu ve kanıtlanmış 193,5 trilyon metreküplük rezerv ile doğalgaz tabanlı yakıtların petrole göre daha uzun süre kullanımda kalacağı biliniyor. Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı’nın (EIA) tahminleri doğalgaz kaynaklarının en az 200 yıl daha yeteceğini ortaya koydu. EIA’nın 2015 verilerine göre yalnızca ABD’de de 1,3 trilyon metreküplük keşfedilmemiş doğalgaz kaynağı bulunuyor. USGS verilerine göre, başta İran, Türkiye, Libya ve Rusya’nın kuzeyinde olmak üzere keşfedilmemiş doğalgaz kaynakları bulunuyor.

“LPG hem çevreci hem de geleceği var”

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “ABD başta olmak üzere pek çok ülke fosil yakıtların ömrünü uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaya/shale olarak özetleyebileceğimiz kayadan petrol çıkarma teknikleriyle ABD ve Kanada’da petrol üretimi yeniden canlandırılmaya çalışırken, Rusya Kuzey Kutbu’nda bulunduğunu varsayılan petrol kaynaklarına güveniyor. LPG üretiminin yüzde 70’i doğalgazdan yüzde 30’u ise petrol rafinajıyla üretiliyor. BP Dünya Enerji Raporu verilerine göre 2017 yılında dünyadaki toplam doğalgaz rezervi 193,5 trilyon metreküp olarak hesaplandı. Doğalgaz rezervlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu verilere dayanarak petrolün bir gün biteceğini ancak doğalgazın belki de tek fosil kaynaklı yakıt olarak birkaç yüzyıl daha kullanabileceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

LPG’nin en çevreci fosil yakıt olduğunun altını çizen Örücü, “Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine göre küresel ısınma potansiyeli (GWP faktörü) karbondioksitte 1, doğalgazda (metan) 0,25 ve LPG’de 0 olarak açıklandı. Diğer hidrokarbon tabanlı yakıtlara göre daha düşük karbon-hidrojen oranına sahip LPG hem çok daha az karbondioksit gazı açığa çıkartıyor hem de diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında kilogram başına çok daha fazla enerji üretebiliyor. Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en zararlı kirleticiler ‘katı parçacıklar’ (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). LPG’nin katı parçacıklar (PM) salımı odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 10 defa, benzinden yüzde 30 daha azdır. Otomotiv yakıtları arasında azot oksitler salınımı en düşük yakıt otogazdır. LPG’li bir araç kilometre başına benzinli bir araca göre yüzde 75, dizel araca göre yüzde 200 daha az NOx üretmektedir” şeklinde konuştu.