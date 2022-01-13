Doğalgazda 2.5 milyar metreküp tasarruf hedefleniyor

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, şu anda mecliste olan kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulama düzenlemesinin yürürlüğe girmesi halinde tüketimin yılda 2.5 milyar metreküp azalacağını ifade etti.

BOTAŞ Sürdürülebilir Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Özcan, "Bu tarife modelinin arkasında tamamen verimliliği artırmayı hedeflediğimiz bir felsefe var. Bu verimlilik artışı ile hedeflediğimiz rakam yılda 2.5 milyar m3 doğalgaz tasarrufu" dedi.

Türkiye'nin geçen yılki doğalgaz tüketim düzeyi resmi olarak açıklanmamış olsa da yetkililer hidrolojik kuraklık nedeniyle 60 milyar metreküp doğalgaz tüketildiğini tahmin ediyorlar.

Türkiye'nin bundan önceki uzun vadeli ortalama doğalgaz tüketimi ise yılda yaklaşık 45 milyar metreküp seviyesinde bulunuyordu.