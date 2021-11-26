Doğalgazda kapasite rezervasyonu için tarih uzatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ), doğalgaz kapasite rezervasyon talebi için son başvuru tarihini sadece 2022 yılı için geçerli olmak üzere 10 Aralık'a kadar uzattı.

İlgili gaz yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talebi 15-30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Bu başvurular sonucunda yeni gaz yılı dönemini kapsamak üzere talep edenlerle bir yıl süreli standart taşıma sözleşmesi (STS) imzalanıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla, başvurusu kabul edilenlerin STS imzalaması için getirilen 7 günlük sınır 2022 yılı için geçerli olmak üzere 4 güne indirildi.

Kararla ayrıca, atıl doğalgaz kapasiteleri için yapılacak bir yıldan az süreli rezervasyon talepleri için öngörülen başvuru tarihi sınırı da sadece 2022 yılında geçerli olmak üzere 15 Aralık'tan 20 Aralık'a uzatıldı.