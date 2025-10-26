Doğalgazda yeni dönem: Teminat kalkıyor, taksit sayısı artıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasasında tüketicilere yeni imkânlar sunacak önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nde değişiklik öngören taslağa göre, abonelik işlemlerinde hem ödeme kolaylığı hem de dar gelirli vatandaşlara yönelik muafiyetler getirilecek.

Taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte, doğalgaz bağlantı bedelinin ödenmesinde mevcutta 3 olan taksit sayısı 12’ye kadar çıkarılacak. Böylece bir defaya mahsus alınan ve ortalama 7 bin 500 TL seviyesinde olan bağlantı bedeli, 2 ila 12 eşit taksit halinde ödenebilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yeni düzenleme yalnızca bağlantı ücretleriyle sınırlı kalmıyor. Mevcut durumda 3 bin 216 TL olan güvence bedeli, 65 yaş aylığı veya sosyal yardım alan vatandaşlardan artık tahsil edilmeyecek. Daha önce bu bedeli ödemiş olan tüketicilere ise söz konusu tutar 12 ayda eşit taksitlerle iade edilecek.

"Yeniden güvence bedeli alınmayacak"

Ayrıca, aynı dağıtım bölgesinde farklı bir adrese taşınan abonelerden de yeniden güvence bedeli alınmayacak. Bu kişilerin mevcut aboneliklerinden doğan iade işlemleri tamamlandıktan sonra, varsa ek tutarlar faturalara taksitli şekilde yansıtılacak.

Taslağın kısa süre içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.