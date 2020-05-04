Doğalgazın elektrik üretimindeki payı sert düştü

04 Mayıs 2020

Mehmet KARA

Toplam lisanslı elektrik üretimi nisanda yaklaşık yüzde 20 geriledi. Yılın en düşük elektrik üretimi 517.6 milyon kilovatsaatle (kWh) sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 12 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Enerji Günlüğü’nün TEİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler elektrik arz ve talebinin düşmesine yol açtı. Nisanda lisanslı üretim santrallerinde gerçekleşen toplam elektrik üretimi mart ayına göre yüzde 19,03 azalarak 19.129.357 MWh oldu. Martta Türkiye toplam üretim miktarı 23.623.893 MWh olarak açıklanmıştı.

Barajlı santraller ilk sırada

Nisanda aylık üretimin yarısı akarsu ve barajlardan karşılandı. Barajlı santrallerin üretimdeki payı 5.950.134 MWh ile yüzde 31,10 olurken, akarsu kaynaklı santraller 3.157.102 MWh üretim miktarı ile yüzde 16,50’lik bir paya sahip. Böylelikle hidroelektrik santrallerin toplam üretim miktarındaki payı yüzde 47,61 ile en yüksek orana ulaşıyor. Martta bu oran yüzde 40,64 idi.

Kömür santralleri yavaşladı

Hidroelektrik santralleri takip eden kömür santralleri toplam üretimdeki payları ile ikinci sırada olmalarına rağmen, mart ayına göre yaklaşık yüzde 34,82’lik bir düşüş yaşadılar. Martta toplam üretim miktarları 8.202.421 MWh olan kömür santralleri, nisan ayında toplamda 5.346.625 MWh’lik bir üretim gerçekleştirdiler. Bu üretimde ithal kömür kaynaklı toplam üretim 2.638.754 MWh olurken Türkiye toplam üretimindeki payı yüzde 13,79, linyit kaynaklı üretim 2.405.767 MWh ve payı yüzde 12,58 olarak gerçekleşmiş durumda.

Güneş ve rüzgâr santralleri ise üretimde hızla yükselmeye devam ediyor. Mart ayına göre güneş enerji santralleri kurulu gücü 12 MW artarken rüzgar kurulu gücü 115 MW daha artıyor. Nisanda rüzgâr üretim miktarımız 1.976.580 MWh ile yüzde 10,33’lük bir paya sahip olurken, güneş santrallerinde bu rakam 31.433 MWh ile yüzde 0,16 seviyesinde.

Doğalgazın payı yüzde 7’ye geriledi



BKM’deki yeni dönemle birlikte Genel Müdür Soner Canko görevinden ayrıldı. BKM, boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Celal Cündoğlu'nun vekaleten atandığını açıkladı. Doğal gaz santralleri, fiyattan bağımsız olarak girilen tekliflerin de etkisiyle düşen piyasa takas fiyatları karşısında yenilmeye devam ediyor. Diğer santral tipleri içinde üretim maliyetleri daha yüksek kalan doğal gaz santralleri, düşen piyasa fiyatlarından olumsuz olarak en çok etkilenen santraller oluyor. Nisan ayında 1.474.541 MWh ile toplam üretimde yüzde 7,71’lik paya sahip olan doğal gazlar, mart ayında 2.407.068 MWh’lik üretim ile yüzde 10,19’luk bir paya sahipti.



Son 4 ayın doğalgaz santralleri üretim miktarı ve toplam üretimdeki payları



Ocak 7.353.931 MWh 27,99

Şubat 4.754.236 MWh 19,72

Mart 2.407.068 MWh 10,19

Nisan 1.474.541 MWh 7,71