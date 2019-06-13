Doğalgazlı araçlar rallisi Türkiye’den start alacak
Motor yakıtı olarak doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Mavi Koridor Doğalgazlı Araçlar Rallisi 29 Ağustos'ta Türkiye’den start alacak... Mehmet Kara'nın haberi...
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