Dönmez: Dördüncü gemi haziran-temmuz gibi sondaja başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da 13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Dönmez, "2022'nin ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.