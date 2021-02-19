Dönmez: Elektrik kesintileri hafta sonu sona erecek

Mehmet KARA

Kötü hava koşulları tüm dünyada enerji hatlarını vururken Türkiye’de de 46 milyon elektrik abonesinden kırsal kesimdeki 200 bini kesinti yaşadı. Yapılan müdahalelerle 150 bin abone yeniden elektriğe kavuşurken, kalan 40 bin aboneye de enerji verme çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülüğünde elektrik dağıtımından sorumlu 21 şirket ile 72 doğal gaz dağıtım şirketi kesintisiz enerji için teyakkuza geçti. Kar yağışları ve kötü hava koşulları başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayan şirket personelleri vatandaşın enerjiden mahrum kalmaması için eksi 20 derecelerde direk başlarında görev yaptı. Tüm izinlerin iptal edildiği kar yağışı süresinde şehir merkezlerinde ciddi bir enerji kesintisi yaşanmadı.

Kesintilere 24 saat müdahale

Ankara’da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek için bakanlık bünyesinde bir Kriz Merkezi kuruldu. Arıza ve kesintilere müdahale ekipleri de sorumluluk bölgelerinde anında müdahale için 24 saat hazır bekledi. Elektrik ve doğal gaz arıza ihbar hatlarının tam mesai çalıştığı dönemde 17 milyonun üzerinde doğal gaz abonesi ve 46 milyon elektrik abonesine büyük bir sorun yaşanmadan elektrik ve doğal gaz verildi.

Şehir merkezlerine göre çok daha ağır kar yağışı olan kırsalda ise enerji arzı için büyük mücadeleler verildi. Hava şartlarından çabuk etkilenen elektrik iletim ve dağıtım hatlarının sorunsuz işlemesi için dağlarda verilen mücadele dünyaya örnek oldu.

Yaklaşık 200 bin abone etkilendi

Yaşanan ağır kış şartlarından dolayı dünya elektrik kesintileriyle boğuşurken, Türkiye’de alınan erken önlemler sayesinde sadece kırsal kesimlerde kısmi kesintiler yaşandı.

Başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde enerji üretim ve nakil hatlarında ciddi sorunlar yaşanırken, Türkiye’de ise erken müdahalelerle vatandaş kesintilerden çok fazla etkilenmedi. Şehir merkezlerinde elektrik dağıtımında herhangi bir aksaklık yaşanmazken, yaklaşık 46 milyon elektrik abonesi bulunan Türkiye’de sadece 200 bin abonenin elektriği zorlu kış şartlarından dolayı kesintiye uğradı. Ekiplerin acil müdahalesi sayesinde bu rakam 40 bine düştü. Cumartesi günü elektriği kesilen abonelerin tamamına elektrik arzının sağlanması planlanıyor.

Bakan Fatih Dönmez Kastamonu'da

Kastamonu’daki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15-16 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışından sonra özellikle Batı ve Orta Karadeniz’de bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Bartın, Erzurum ve Zonguldak’ta sorunlar yaşandığına dikkat çekti. İlk etapta yaklaşık 200 bin aboneye elektrik iletiminde kısa süreli de olsa bazı kesintiler olduğunu belirten Dönmez, arızaların giderilmesiyle birlikte elektrik kesintilerinin şu an 40 bin aboneye kadar düştüğünü söyledi.

Dengesizlikler iklim değişikliğinden

Elektrik kesintilerine Amerika’dan verdiği bir örnekle dikkati çeken Bakan Dönmez, “Maalesef son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte aşırı yağışlar sadece bizim coğrafyamızda değil, dünyanın muhtelif yerlerinde de etkili olmaya başladı. Hatta son olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki olayları hatırlayacaktır vatandaşlarımız. Orada 3-4 milyon civarında abonenin elektrikleri kesildi. Hala da sistemi ayağa kaldırabilmiş değiller. Buna benzer olayları muhtemelen bundan sonra da yaşayacak gibi görünüyor.” şeklinde konuştu.

Şebeke güçlendirme yatırımları

Özellikle kırsal alanda yapacakları yeni yatırımlarla elektrik kesintilerinde yaşanan sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirten Bakan Dönmez, “İnşallah çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alanda aşmak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak üzere en azından en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlayacağız. Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var elektrik dağıtım sektörümüzde. Bunun anlamı buralara gerekli yatırımların yapılabilmesi için gerekli yatırım bütçe desteğini kendilerine sağlamış olacağız” dedi.

Bakan, çalışanları tebrik etti

Zor koşullarda abonelere hizmet götüren sektör çalışanlarına teşekkür eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

“Bu çok zor koşullarda çalışan gerek kamuda gerekse özel sektördeki işçilerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımda yaklaşık 98 bin personelimizin çalışıyor olması ve bu arkadaşlarımızın aslında emekleriyle bizler karanlıktan aydınlığa kavuşmuş oluyoruz. Bunlar bir yerde gizli kahramanlar oluyor. Yeri geliyor -20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalışıyorlar. Bizim yürüyemediğimiz yerlerde arkadaşlarımız iş yapmaya çalışıyorlar. Onun için kahramanlarımızı da özellikle kutlamak istiyorum.”