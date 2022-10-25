Dönmez: Gaz hub'ı yol haritamız yıl sonuna hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin gaz ticaret merkezi (gaz hub'ı) olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, kabine toplantısı sonrası kendisine yöneltilen Türkiye'de gaz merkezi kurma projesi konulu sorular üzerine, "Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Nitekim yedi boru hattımız, üçü FSRU olmak üzere beş LNG tesisimiz, iki yer altı doğalgaz depolama tesisimiz bu çalışmaların göstergesi" dedi.

Türkiye'nin mevcut tesislerin yanı sıra, inşa halindeki ve proje aşamasındaki yatırımları da bulunduğu kaydeden Bakan Dönmez "Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Rusya ile doğalgazın yanı sıra petrol alanında iş birliği imkanlarına da değinirken şöyle konuştu: "Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektör örneğin TÜPRAŞ var, Star Rafinerisi var. TÜPRAŞ’ın dört tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor."