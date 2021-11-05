Dönmez: Karadeniz’de günde 40 milyon metreküp gaz üretilecek

Mehmet KARA

Tüm dünyadaki enerji krizi, ithalata bağımlı ekonomilere ağır faturalar çıkartırken, enerji üreticisi aktörler de pandamı öncesi talep düşüşü nedeniyle azalttıkları yatırımlara hız verdiler. Türkiye ise Karadeniz’de keşfettiği dev rezervleri yüzeye çıkarıp kullanıma sunmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Deniz tabanında 2200 km2’lik alan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki 2023’e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye başlıklı Konferans’ta Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği doğalgaza ilişkin bilgiler verdi. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusu açılacağı bilgisini paylaşan Bakan Dönmez, üretim kuyularından gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacağını anlattı.

Sahadan şebekeye günde 40 milyon m3 gaz

“Yerli doğal gazda hedefimiz belli” diyen Bakan Dönmez, “2023’e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz. İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan, günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğal gaz miktarı günde yaklaşık 40 milyon metreküpe kadar çıkacak” diye konuştu.

Gaz taşıyacak hattın boruları yüzde 50 tamam

Fatih Dönmez'in verdiği bilgilere göre deniz tabanı üretim tesisi 169 kilometrelik bir boru hattıyla kara tesisine bağlanacak. Karadeniz gazını karaya taşıyacak boru hattında kullanılacak boruların yarısının üretimi tamamlandı. Halen yüklemeye hazır durumdaki boruların 2022 ortalarında Karadeniz’in tabanına serilip ilk kaynağın vurulması hedefleniyor.