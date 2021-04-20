Dönmez: Kuyu testlerine Türkali-2 kuyusundan başlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katıldı.

"Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni yapacak." diyen Bakan Dönmez, "Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah mayıs ayı içinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Petrol ve doğal gazda son 3 yıldır 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretiyoruz. Yerlileştirdiğimiz ekipmanların bütçesi 186,5 milyon lira oldu." şeklinde konuştu.