Dönmez: Petrol üretiminde 17 yılın rekorunu kırdık

31 Mayıs 2019

DÜNYA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lüleburgaz’da TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü’nde TPAO personeliyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Dönmez, yer altı kaynaklarını gün ışığıyla buluşturarak gelecek nesillerin yüzlerinde oluşacak tebessümün gururun ve mutluluğun gizli kahramanları olarak nitelendirdiği TPAO çalışanlarına şöyle seslendi:

“Eğitim ve teknolojiyi emeğinizle yoğurarak ülkemize sunan siz değerli mesai arkadaşlarımın gayretleri, gelecek yürüyüşümüzün güçlü ve emin adımlarıdır. Değerli kardeşlerim, burada gerçekleştirdiğimiz çalışmaları çocuklarımıza ve torunlarımıza övünerek anlatacağız. Sizler burada sadece hidrokarbon arama ya da üretimi yapmıyorsunuz. Türkiye’nin tüm hikâyesini baştan yazacak olan enerjide bağımsızlık hedefimize birer tuğla koyarak Yeni Türkiye’yi inşa ediyorsunuz. Aranamaz denilen yerleri arıyor, yok denilen yerlerdeki rezervleri keşfediyorsunuz.”

Bağımsız enerji, güçlü Türkiye

“Millet olarak biz bitti demeden bitmez” diyen Bakan Dönmez şöyle devam etti:

“Hele ki bir yerde enerji, ekonomi, diplomasi hiç fark etmez bağımsızlık söz konusuysa milletimizin neleri feda ederek bugünlere geldiğinin en büyük şahididir tarih. Sizlerin emekleriyle, fedakârlıklarıyla, inancıyla inanıyorum ki enerjinin tarihini hep birlikte yeniden yazacağız ve enerjide bağımsızlık hedefimizi de hep birlikte gerçekleştireceğiz. Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz günden bu yana enerji ve tabii kaynakların her alanında büyük yatırımlar yaptık, çok dikkat çekici sonuçlar aldık. (Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye) diyerek giriştiğimiz hidrokarbon arama ve üretim mücadelemiz de hem karada hem denizde tüm hızıyla ilerliyor. Yerli insan gücümüze ve yerli mühendislerimize olan yüksek güvenimizin sonuçlarını; başarılı sondaj operasyonları ve yeni keşiflerle alıyoruz. Daha büyük keşifler için de büyük bir motivasyon ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”

Yeni keşiflerle ekonomiye 700 milyon dolar

Kara alanlarındaki çalışmalarla 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacına denk gelecek doğalgaz keşfinin büyük bir heyecan ve övünç ortaya çıkardığını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, “Sonrasında Siirt ve Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz petrol keşiflerimiz yine milletimizin bizlere olan güvenini daha da artırdı. Diyarbakır ve Siirt’te üç sahadaki keşiflerimizdeki toplam yerinde rezerv 22,52 milyon varil. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız” dedi.

Kaya petrolü ve hidrolik çatlatma

Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyuda hidrolik çatlatma yönteminin başarıyla uygulandığını kaydeden Bakan Dönmez, bunun hem TPAO’nun teknolojik yeterliliğini hem de TPAO çalışanlarının operasyonel kabiliyetini ortaya koyduğunu kaydetti. 2019 yılında çatlatma operasyonlarının süreceğini kaydeden Bakan Dönmez şu bilgileri paylaştı:

“Diyarbakır’da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya’da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planlıyoruz. Bunlarla birlikte yine bu yıl, arama sahalarında akışkanlık sağlayarak üretime kazandırmak; üretim sahalarında ise kurtarım faktörünü artırmak amacıyla daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirledik. Bu kapsamda Batman Bölgesinde Çalışkan, Derin Kastel ve Doluçanak sahalarında, Adıyaman’da Karakuş ve Batı Gökçe sahalarında, Trakya’da ise Güney Karaçalı, Batı Değirmenköy, Batı Mesutlu sahalarında çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz. Yine uzun yıllardır üretimde olan Batı Raman sahasında kurtarım faktörünü artırmak amacıyla 4 kuyuda özel yöntemle çatlatma çalışmasına da başlayacağız.”

Petrol üretiminde 17 yılın rekoru

Türkiye Petrolleri’nin 2018’de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığı bilgisini paylaşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez “Bir başka deyişle 2018’de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunu kırdık. 2019’da ise günlük ortalama petrol üretimimiz 45 bin 800 varil olarak gerçekleşiyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Doğalgaz üretimi yüzde 33 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibariyle Türkiye Petrolleri eliyle 1220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğalgaz üretimi yapıldığını kaydetti. Özel sektörün de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletin kullanımına sunduğunu belirten Dönmez, “Doğal gaz tarafında ise 110’un üzerinde kuyuda doğalgaz üretimi devam ediyor.

2019’un ilk üç ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4,8 milyon varil oldu. Doğalgaz üretiminde ise yüzde 33’lük bir artışla 134,5 milyon metreküpe ulaştık. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.