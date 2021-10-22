Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yer altı doğalgaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 km güneyinde, Aksaray ili, Sultanhanı ilçesindeki depolama projesiyle ilgili "Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı. Hedef 2023. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak." ifadelerini kullanmıştı.