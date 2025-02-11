Dönüşümde niyetler ters tepebilir

Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Fo­sil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), veri merkezleri ve yapay zekânın toplum, ekonomi ve çevre üzerindeki etkilerini tartış­mak üzere bugün dünya li­derleri ve büyük teknoloji şirketlerinin üst düzey yö­neticilerinin katılımıyla Pa­ris’te yapılacak Yapay Zekâ Zirvesi öncesinde, veri mer­kezlerinin Avrupa’daki ener­ji dönüşümüne etkisine iliş­kin yeni analizini yayımla­dı.

Analize göre, Avrupa’daki veri merkezlerinin, elektrik talebini 2030’a kadar yüzde 160’a varan seviyede artıra­bileceği hesaplanıyor. Bu ra­kam, İspanya’nın 2022’deki toplam elektrik tüketimin­den daha fazla bir tüketime karşılık geliyor. Elektrik tale­bindeki bu artışın, kıtada gaz altyapısında genişlemeye yol açabileceği ya da elektrik ta­lebini karşılayabilmek için diğer sektörlerde fosil yakıt­lara talebi artırabileceği tah­min ediliyor.

121 milyon ton ilave emisyona yol açacak

Yeni veri merkezlerinin enerji ihtiyacının büyük öl­çüde gazdan karşılanması halinde, Avrupa Birliği’nde­ki (AB) yeni veri merkezleri­nin 2030’a kadar toplam 121 milyon ton ilave emisyona yol açabileceği hesaplanıyor. Bu artış da İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık’ta 2024’te gaz santrallerinin neden ol­duğu toplam karbondioksit emisyonu miktarına denk geliyor.

Analizde, iklim krizinin daha da kötüleşmesini önle­mek için veri merkezlerinin yarattığı ekstra elektrik ta­lebinin fosil yakıtlarla değil yenilenebilir enerjiyle karşı­lanması gerektiği belirtildi. Ancak yeni veri merkezleri­nin, ekonominin diğer sek­törleri için halihazırda plan­lanmış yenilenebilir enerjiyi tüketirse bu durumun diğer endüstrilerin karbonsuzlaş­ma çabalarını yavaşlatma ve emisyonları artırma riski bu­lunduğuna dikkat çekildi.

Artan elektrik talebi ciddi zorluklara neden olabilir

Fosil Yakıtların Öte­si Uluslararası Kurumsal Kampanyacısı Jill McArdle, raporun sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Avru­pa’nın elektrik sistemi ope­ratörleri enerji dönüşümü­nün gerekliliklerini karşı­lamaya ve Avrupa’nın iklim hedeflerine ulaşmaya çalı­şırken yeni veri merkezleri­nin artan elektrik talebi ciddi bir zorluk oluşturabilir” uya­rısında bulundu.

İklim bilimiyle uyumluluk talebi

Veri merkezlerinin elektrik talebini gazdan karşılaması halinde iklim krizinin derinleşebile-ceğini dile getiren Fosil Yakıtların Ötesi Uluslararası Kurumsal Kampanyacısı Jill McArdle, “Bunu önlemek için yeni veri merkezlerindeki genişleme, ek yenilenebilir enerji yatırımlarıyla eş zamanlı ilerlemeli. Teknoloji şirketleri talep artışlarını iklim bilimiyle uyumlu hale getiremiyorsa bu büyüme sınırlandırılmalı” ifadelerini kullandı.

“Özel AB politikası oluşturulmalı”

Sivil toplum kuruluşu Friends of the Earth İrlanda Politika Değişikliği Başkanı Jerry MacEvilly de söz konusu bulguların bir uyarı olması gerektiğini belirterek, “Halihazırda İrlanda’da, veri merkezlerinin 2030 yılına kadar toplam elektrik talebinin yüzde 30’una ulaşacağı, ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik edilen yenilenebilir enerjiden çok daha hızlı büyüyeceği ve elektrik şebekesindeki kısıtlamaları aşmak için gaz şebekesine bağlanacağı tahmin ediliyor. AB düzeyinde ve İrlanda’daki bu bulgular, büyük teknoloji şirketleriyle ilgili bir gerçeklik kontrolü yapılması ve yeni veri merkezleri için gaz bağımlılığını önlemek amacıyla özel bir AB politikasının oluşturulması gerekliliğini ortaya koyuyor” dedi.