Dördüncü sondaj gemisi de geliyor

MEHMET KARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, boru gazı ve LNG formunda enerji aktarabilecek yetenekteki yüzer LNG terminali Ertuğrul gemisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. Dönmez, TPAO'nun da dördüncü sondaj gemisini satın almak için pazarlıkları sürdürdüğünü bildirdi.

Fatih Dönmez, Konya'da bir grup gazeteciye çeşitli açıklamalarda bulunurken birçok ülkenin "2050'de sıfır emisyon" hedefi açıkladığını hatırlattı. Türkiye'nin de bu konularda önemli hamleler yaptığına işaret eden Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 50'nin üzerine çıkarılmasını buna örnek gösterdi.

Emisyonu azaltma hedefleriyle birlikte nükleer santrallerin önümüzdeki dönemde çok daha fazla öne çıkacağını ifade eden Enerji Bakanı Dönmez, "Çünkü nükleer güç santralleri sıfır emisyonlu. Biz de Akkuyu NGS'de 2023'ten başlayarak birer yıl arayla dört üniteyi işletmeye alacağız. Böylece elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu nükleer enerjiden karşılayacağız" dedi.

Doğal gazlı ilçeler artacak

Doğal gaz kullanımının tüm ülke sathına yayıldığını ifade eden Dönmez, "Son 20 yılda doğal gaz kullanan il sayısını 5'ten 81'e çıkardık, nüfusun yüzde 80'ine doğal gazı götürmüş durumdayız, nüfusumuzun yüzde 65-66'sı da doğal gazı fiilen kullanıyor. 591 ilçe ve yerleşim birimimiz doğal gaz kullanır vaziyette. İnşallah 2021'de 35 ilçemize daha doğal gaz götüreceğiz, bu oran artacak" dedi.

Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğal gaz kullanmayan ilçelere doğal gaz götürmek için çalıştıklarını anlatan Dönmez, bir sonraki aşamada 15 binin üstündeki ilçelere az götürüleceğini kaydetti. Bakan Dönmez, daha sonra da sayıları 70'i bulan 10 bin ve üzerinde nüfusa sahip ilçelere gaz ulaştırılacağını söyledi. Boru hatlarına uzak yerlerde gaz ihtiyaçlarının taşıma yoluyla karşılanabildiğini anlatan Dönmez "86 ilçemizi de CNG/LNG (sıkıştırılmış doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz) ile besliyoruz" dedi.

Yeni yüzer LNG terminali

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Güney Kore'ye sipariş edilen yüzer LNG terminali (FSRU) gemisinin inşası tamamlanarak Türkiye'ye doğru yola çıktığını kaydetti. Ertuğrul Gazi adı verilen geminin seyir halinde olduğunu belirten Dönmez "Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntıdan dolayı biz de biraz bir gecikme yaşadık. Şu anda kanal açıldı ama bir kuyruk var. Nisan ayı içerisinde Hatay Dörtyol'a gelmiş olacak" bilgilerini paylaştı.

Türkiye'nin şu anda Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik araştırma gemileri bulduğunu anlatan Bakan Dönmez "Karadeniz'deki iş planımıza bağlı olarak dördüncü sondaj gemisiyle ilgili bir çalışma başlattık" dedi. Halen satış ve devre hazır gemiler bulunduğunu, aynı anda birden fazla seçeneği değerlendirdiklerini anlatan Dönmez "Bağımsız ekspertiz raporları ile kendi teknik ekibimizin değerlendirmeleri sonrasında bir değerleme yapılıyor. Satıcıyla pazarlık, müzakere süreçleri, var. Hem teknik hem de ekonomik olarak şartlara bakıp edip bir tanesini tercih edeceğiz" diye konuştu.

Hidrojen ve doğal gazı 'evlendirme' dairesi!

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR tarafından Konya'da kurulan GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Merkezi, Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından önceki gün açıldı. Ocak 2020'de temeli atılan merkez için toplam 6 milyon TL harcandı. Bu tutarı, Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtıcısı Aksa Doğalgaz ile ENERYA Enerji karşıladı. Merkezde doğalgaz ile hidrojen karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi konusunda testler yapılıyor. Laboratuvarda yüzde 5, 10, 15 ve 20'ye kadar hidrojen ile yine yüzde 95, 90, 85 ve 80'ye kadar doğalgaz karışımları üzerinde çalışıldı Bu karışımların günlük hayatta kullanılan cihazlarda yakılıp yakılamayacağına ilişkin testler yapıldı ve olumlu sonuçlar elde edildi. Dönmez, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, bu alandaki araştırmalar henüz yeni olsa da hidrojenin geleceğin enerji taşıyıcısı olarak nitelendirildiğini vurgulayarak "Öyle anlaşılıyor ki hidrojenin adını gelecekte çok daha fazla duymaya başlayacağız" dedi. Dönmez, Türkiye'nin hidrojeni doğal gaz ile karıştırarak iletmek, dağıtmak ve tüketmek üzerine bir referans senaryoya sahip olduğunu kaydetti.

Ertuğrul, günde 28 milyon m3 gaz basma kapasitesine sahip

Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul 110 milyon metreküplük kapasiteye sahip. Şebekeye günlük gaz basma kapasitesi 28 milyon metreküp. Ertuğrul FSRU gemisi boru hattının yanında, LNG'yi doğrudan kara tankerleri basabilecek imkana da sahip. Ertuğrul, Hatay'dan şebekeye bağlanırsa Adana, Mersin ve Antalya kıyılarının LNG ihtiyacını kara tankerlerine bu gemi aktaracak.

Mini YEKA GES yarışmaları bu ay içinde tamamlanacak

Bakan Dönmez, güneş enerji santrali lisans ihaleleri konusunda "Mart ayında YEKA GES-3 ihaleleriyle ilgili 700'ün üzerinde başvuru geldi. Fiyat zarfları açılmadan önce her bir başvuru önce teknik olarak inceleniyor, bunlar bitmek üzere. Bu ay içerisinde etap-etap, il-il bu yarışmaları yapmak ve yarışmaları tamamlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.