Duayenler, enerji ekonomisi için buluştu

16 Kasım 2019

Enerji ekonomisi alanında en önemli bilim insanları, 8-9-10 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen International Congress of Energy, Economy and Security (Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi) kongresinde buluştu.

Enerji ekonomisinde bir dünya markası olan Prof. Dr. Muhammad Shahbaz (Montpellier Business School), Doç. Dr. Ayfer Gedikli (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) koordinatörlüğünde, başta TİKA (Türk İş Birliği ve Koodinasyon Ajansı Başkanlığı) olmak üzere çok sayıda üniversite, kurum ve kuruluşun katkılarıyla beşincisi gerçekleştirilen ENSCON kongresine otuz civarında ülkeden saygın bilim insanları katılarak, enerji ekonomisi, çevre ekonomisi, küresel iklim değişiklikleri ve etkileri konularında üst düzey bilimsel bildiriler sundular.

Dünyada bir ilke imza atılarak enerji ekonomisinin duayen bilim insanları Prof. Dr. Muhammad Shahbaz (Montpellier Business School), Prof. Dr. Gary Campbell (Michigan Technological University), Prof. Dr. Berrin Tansel (Florida International University), Prof. Dr. Shawkat Hammoudeh (Drexel University), Prof Dr Jiří Jaromír Klemeš (Brno University of Technology) and Prof. Dr. Lixiao Zhang (Beijing Normal University) aynı panelde bir araya geldiler.

Bu isimlerin ortak özelliği enerji ekonomisi, çevre ekonomisi, küresel iklim değişiklikleri konularında uluslararası düzeyde kabul gören en önemli bilimsel dergilerin editörleri olmaları.

Üç gün süren kongrede yüzden fazla bildiri sunuldu. Bu bildiriler arasında, inceleme sürecinden geçtikten sonra seçilen bildiriler kongrenin paydaşı olan saygın dergilerde makale olarak yayımlanacak.

Öte yandan, öne çıkan politika önerileri konuyla ilgili kamu ve özel sektör yetkilileriyle paylaşılacak.