Dünyanın en yenilikçi üç HES’inden biri Türkiye’den

Enerji endüstrisinin Oscar’ları olarak adlandırılan Asian Power Awards, enerji sektöründe yenilikçi projeleri ve girişimleri ödüllendirdi.

Asian Power Awards 2021, bu yıl 17’nci kez, enerji sektöründe yenilikçi ve öncü girişimlerin tanınması temasıyla düzenlendi.

Cengiz Holding’in yüzde 50 payla ortağı olduğu Kalehan Enerji’nin Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesi, ‘Yılın Hidroelektrik Santrali Projesi’ dalında gümüş ödülün sahibi oldu.

Ödüller 4 kategoride veriliyor

17 yıldır düzenlenen Asian Power Awards, “yenilenebilir”, “termik enerji” projelerin yanı sıra, “destek” ve “işletme” olarak dört kategoride veriliyor. Kalehan Enerji’nin de bulunduğu kategoride, projelerin benzersiz ve yenilikçiliğin yanı sıra sektörde öncü olması ve inovasyon gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Toplam 580 megavat kurulu güce sahip

Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, tüm dünyada yenilenebilir enerjinin önemi arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin özellikle hidroelektrik potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Keleş, “Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santrali olan Aşağı Kaleköy Barajı, HES ve GES santralimiz, toplam 580 megavat kurulu güce sahip. Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük 6’ncı barajının da bulunduğu enerji santralimizle 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek büyüklükte elektrik üretiyoruz.” diye konuştu.