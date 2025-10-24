Ege'den Marmara'ya dev hidrojen ağı projesi: Aliağa–Kocaeli Hattı Bakanlığa sunuldu

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkan Yardımcısı Murat Aşçı, Türkiye’nin enerji, gıda ve ekonomik güvenliğiyle birlikte net-sıfır emisyon hedeflerinin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti.

Aşçı, bu vizyonun merkezinde yer alan hidrojenin stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda dernek tarafından hazırlanan proje ile İzmir Aliağa’dan Kocaeli’ye uzanan 500 kilometrelik yeşil hidrojen boru hattı önerisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunuldu.

Projenin teknik detayları

Yaklaşık 500 milyon Euro yatırım değerine sahip olan proje kapsamında:

* Hattın basınç kapasitesi 70-100 bar aralığında olacak.

* Hidrojen üretim kapasitesi 5 gigavat olarak hesaplandı.

* Yıllık 600 kilotonluk hidrojen taşımacılığı hedefleniyor.

Hattın, rafineri, petrokimya tesisleri, gübre ve amonyak üretim merkezleri ile organize sanayi bölgelerine yakın konumlanması planlanıyor. Bu sayede hem enerji taşımacılığı hem de sanayiye düşük karbonlu girdi sağlanması amaçlanıyor.

“Hidrojen enerji sisteminin entegrasyonu için vazgeçilmez”

Aşçı, Türkiye’nin enerji sisteminin entegrasyonunda hidrojenin hem “enerji vektörü” hem de “kimyasal ham madde” olarak önemli bir rol üstlendiğini belirterek, hattın ulusal enerji altyapısına stratejik katkı sağlayacağını ifade etti.

Yasal düzenleme çağrısı: Hidrojen, yenilenebilir enerji tanımına eklenmeli

H2DER Başkan Yardımcısı, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu’na hidrojenin açık biçimde dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Aşçı, bu adımın sektöre yasal güvence kazandıracağını ve yatırımların önünü açacağını belirtti.

Aşçı ayrıca, hidrojenin rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektriğin taşıyıcısı olarak mevzuatta tanımlanması gerektiğini, hidrojenli araçların kullanımına ilişkin izin, güvenlik ve standart düzenlemelerinin yapılmasının önemine değindi.

Sektörü canlandıracak öneriler

Murat Aşçı, hidrojen teknolojisinin yaygınlaşması için şu önerileri sıraladı:

* Pilot bölgelerde hidrojen dolum istasyonları kurulmalı.

* Hidrojenli araç filoları desteklenmeli.

* Ekipman, malzeme ve taşıma araçlarında gümrük vergileri sadeleştirilmeli.

* Yerli üretim teşvik edilirken, ilk aşamada teknoloji transferine izin verilmesi sektöre ivme kazandırmalı.