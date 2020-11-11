EIA, 2021 yılı küresel petrol talebi için büyüme tahminini düşürdü

11 Kasım 2020

EIA 2020 yılının tamamı için küresel petrol tüketimi tahminini de günlük ortalama 92.9 milyon varil olarak açıkladı. Bu, tüketimde 2019'a göre günlük 8,6 milyon varil düşüş anlamına geliyor.

ABD'nin ham petrol üretiminin ağustos ayında günlük 10,6 milyon varile gerilediğini ve kasım ayında bu üretimin günlük 11,2 milyon varile çıkmasını beklediklerini ifade eden EIA, 2020 yılının tamamında ise üretimin 2019'a göre günlük 860 bin varil azalarak günlük 11,39 milyon varil olacağını öngördü. Kuruluş daha önce üretimin 2019'a göre günlük 800 bin varil azalacağını tahmin etmişti.

Üretimde düşüşün 2021 yılında da süreceğini tahmin eden EIA, 2021 yılında günlük ortalama üretimin günlük 290 bin varil daha azalarak günlük 11,1 milyon varil olacağı beklentisini ortaya koydu.

IEA'nın 2021 yılı için Brent petrolüne yönelik ortalama fiyat beklentiyse varil başına 47 dolar oldu.