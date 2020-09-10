EIA: ABD'nin elektrik tüketimi COVID-19 nedeniyle yüzde 2'den fazla düşecek

10 Eylül 2020

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan Kısa Vadeli Enerji Görümünü raporuna göre, ABD'nin elektrik tüketiminin koronavirüs salgınının etkisi ile bu yıl yüzde 2,4 düşmesi bekleniyor.

ABD'nin enerji tüketimi 2019 yılında da ılımlı hava şartlarının etkisi ile 2018'e göre yüzde 2,7 azalmıştı.

2020 yılında enerji üretiminde doğal gazın payının 2019'daki yüzde 37'den yüzde 39'a yükseleceğini tahmin eden EIA, gaz fiyatlarının artmasına bağlı olarak 2021'de bu oranın yüzde 34'e gerileyeceğini de öngördü. Kömürün payının ise 2020'de yüzde 24'ten yüzde 20'ye gerilemesi ve 2021'de yüzde 22'ye çıkması bekleniyor.