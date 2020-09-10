EIA, ABD'nin ham petrol üretimi tahminini yukarı yönlü revize etti

10 Eylül 2020

Daha önce yayınladığı raporda ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl 990 bin varil/gün azalacağı tahmininde bulunan EIA, üretimde düşüş beklentisini günlük 870 bin varile indirdi. Bu, 2020 yılında günlük ortalama üretimin günlük 11,38 milyon varil olmasının beklendiğine işaret ediyor.

2021 yılı için petrol üretiminde düşüş beklentisi ise 120 bin varil/günden 300 bin varil güne yükseltildi ve günlük ortalama üretim beklentisi günlük 11,08 milyon varil olarak ortaya kondu.

EIA, ABD'nin petrol talebinde düşüşe yönelik beklentisini ise günlük 2 milyon varilden günlük 2,12 milyon varile çıkardı ve günlük ortalama talebin günlük 18,42 milyon varil olmasının beklendiğini vurguladı.