Ekinci Solaris 750 kW elektriği kendi üretecek

Meryem KARADAĞ

Ekinci İnşaat tarafın­dan Mersin Yenişe­hir’de hayata geçirilen ve çevreci özelliğiyle dikkat çeken Ekinci Solaris projesi­nin açılış töreni, Yenişehir Be­lediye Başkanı Abdullah Öz­yiğit, Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekin­ci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş­kanı Hakan Sefa Çakır, proje paydaşları, daire sakinleri ve çok sayıda davetlinin katılı­mı ile gerçekleşti. Türkiye'de kendi enerjisini üreten en bü­yük konut projesi olma özel­liğini taşıyan Ekinci Solaris, 750 kW'lık kendi elektrik üre­timini sağlıyor.

Açılış töreninde konuşan Ekinci İnşaat Yönetim Ku­rulu Başkanı Nesim Ekinci, Solaris projesinin, sürdürü­lebilir yaşam alanları ve çev­re dostu teknolojileriyle yeni bir yaşam tarzı sunmayı he­deflediğini belirtti.

Projenin, 750 kW'lık kendi elektrik üre­timini sağlayan güneş enerji­si sistemiyle karbon salınımı­nı azalttığını söyleyen Ekinci, 13 bin ağaca eşdeğer bir çev­resel faydasıyla Türkiye'nin yeşil dönüşümüne önemli bir katkı sağladıklarını ifade etti.

Solaris projesinde ‘Geleceği Koru’ ilkesiyle faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Ekinci, “Daha güvenli yarın­lara ulaşmak için konut sek­törüne bir yol haritası sunan özel bir projedir. Toplamda 28 dönüm arsa üzerinde iki blok ve çarşı olarak yükselen So­laris’te, 3 bin 700 metrekare­lik alana yapılan Güneş Ener­jisi Çiftliği ile ortak kullanım alanlarının elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, yeni­lenebilir enerji sistemi ile her yıl doğa için 13 bin adet ağa­cı koruyoruz.

Tamamen çev­re dostu olarak hayata geçen projemizde tasarruflu tüke­tim, kurşunsuz anti-kansero­jen özelliğe sahip ısı ve ses ya­lıtımları kullanılırken, daire içlerine anında ulaşan sıcak su sistemi sayesinde de yüzde 45 su tasarrufu sağlanmakta­dır” dedi.

Ekinci Solaris, iki yeni projesinin temelini attı

Temelini attıkları iki yeni projeleri hakkında bilgi veren “Ekinci Solaris ola­rak 2 yeni projemizin teme­lini attık. Birincisi Solaris’in yanı başında yine kendi ener­jisini üreten çevre dostu bir yaşam alanı sunan bir konut projemiz olan Qualis. İkinci­si de Yenişehir’in merkezin­de Ekinci Quadrum geleceğin ofis anlayışını yeniden tanım tanım­layarak yeme, içme alanla­rı mağazalar ve modern bir meydanla iş dünyasına yeni bir soluk getireceğiz” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Ku­rulu Başkanı Hakan Sefa Ça­kır, iş dünyasının çağın so­runlarına olan duyarlılığı ve yenilikçi çözüm yaklaşımla­rından duyduğu memnuni­yeti dile getirdi. Çakır, “Te­miz suyun azaldığı bir dün­yada kendi temiz enerjisini üreten, su tasarrufu sağlayan, yeşil dostu yüksek teknoloji­li akıllı konut projesinin ör­nek olacağına inanıyor, Ne­sim Ekinci ve Ekinci İnşaat’ı kutluyorum” dedi.

Elektriği tamamen güneşten sağlamayı hedefliyor

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de, Ekinci Solaris projesinin Yenişehir'e değer katacağını ve yaşam standartlarını yükselteceğini belirterek, projenin çevre dostu yapısının, belediyenin çevre politikalarıyla uyumlu olduğunu ifade etti. Özyiğit, ayrıca bu tür yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin, Yenişehir'in geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Dünya Bankası’ndan kredi temin ettiklerini söyleyen Özyiğit, “Dünya Bankası ile önümüzdeki süreçte atacağımız imzayla Yenişehir Belediyemizin tüketeceği bütün enerjinin güneşten sağlanmasıyla ilgili bir kredi temin ettik. Ve bu uygulamayı gerçekleştireceğiz” dedi.