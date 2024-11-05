Ekinci Solaris 750 kW elektriği kendi üretecek
Ekinci İnşaat, kendi enerjisini üreten konut projesinin açılışını gerçekleştirdi. 750 Kw’lık enerji üretimiyle karbon salınımı azaltmayı hedefledikleri kaydeden Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, ayrıca 2 yeni projenin de temelini attıklarını söyledi.
Meryem KARADAĞ
Ekinci İnşaat tarafından Mersin Yenişehir’de hayata geçirilen ve çevreci özelliğiyle dikkat çeken Ekinci Solaris projesinin açılış töreni, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, proje paydaşları, daire sakinleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti. Türkiye'de kendi enerjisini üreten en büyük konut projesi olma özelliğini taşıyan Ekinci Solaris, 750 kW'lık kendi elektrik üretimini sağlıyor.
Açılış töreninde konuşan Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, Solaris projesinin, sürdürülebilir yaşam alanları ve çevre dostu teknolojileriyle yeni bir yaşam tarzı sunmayı hedeflediğini belirtti.
Projenin, 750 kW'lık kendi elektrik üretimini sağlayan güneş enerjisi sistemiyle karbon salınımını azalttığını söyleyen Ekinci, 13 bin ağaca eşdeğer bir çevresel faydasıyla Türkiye'nin yeşil dönüşümüne önemli bir katkı sağladıklarını ifade etti.
Solaris projesinde ‘Geleceği Koru’ ilkesiyle faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Ekinci, “Daha güvenli yarınlara ulaşmak için konut sektörüne bir yol haritası sunan özel bir projedir. Toplamda 28 dönüm arsa üzerinde iki blok ve çarşı olarak yükselen Solaris’te, 3 bin 700 metrekarelik alana yapılan Güneş Enerjisi Çiftliği ile ortak kullanım alanlarının elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, yenilenebilir enerji sistemi ile her yıl doğa için 13 bin adet ağacı koruyoruz.
Tamamen çevre dostu olarak hayata geçen projemizde tasarruflu tüketim, kurşunsuz anti-kanserojen özelliğe sahip ısı ve ses yalıtımları kullanılırken, daire içlerine anında ulaşan sıcak su sistemi sayesinde de yüzde 45 su tasarrufu sağlanmaktadır” dedi.
Ekinci Solaris, iki yeni projesinin temelini attı
Temelini attıkları iki yeni projeleri hakkında bilgi veren “Ekinci Solaris olarak 2 yeni projemizin temelini attık. Birincisi Solaris’in yanı başında yine kendi enerjisini üreten çevre dostu bir yaşam alanı sunan bir konut projemiz olan Qualis. İkincisi de Yenişehir’in merkezinde Ekinci Quadrum geleceğin ofis anlayışını yeniden tanım tanımlayarak yeme, içme alanları mağazalar ve modern bir meydanla iş dünyasına yeni bir soluk getireceğiz” dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, iş dünyasının çağın sorunlarına olan duyarlılığı ve yenilikçi çözüm yaklaşımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakır, “Temiz suyun azaldığı bir dünyada kendi temiz enerjisini üreten, su tasarrufu sağlayan, yeşil dostu yüksek teknolojili akıllı konut projesinin örnek olacağına inanıyor, Nesim Ekinci ve Ekinci İnşaat’ı kutluyorum” dedi.
Elektriği tamamen güneşten sağlamayı hedefliyor
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de, Ekinci Solaris projesinin Yenişehir'e değer katacağını ve yaşam standartlarını yükselteceğini belirterek, projenin çevre dostu yapısının, belediyenin çevre politikalarıyla uyumlu olduğunu ifade etti. Özyiğit, ayrıca bu tür yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin, Yenişehir'in geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Dünya Bankası’ndan kredi temin ettiklerini söyleyen Özyiğit, “Dünya Bankası ile önümüzdeki süreçte atacağımız imzayla Yenişehir Belediyemizin tüketeceği bütün enerjinin güneşten sağlanmasıyla ilgili bir kredi temin ettik. Ve bu uygulamayı gerçekleştireceğiz” dedi.