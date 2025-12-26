Eksim Holding 2026 yılına yeni yatırımlarla giriyor
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, gıda, yenilenebilir enerji, elektrik dağıtımı ve girişim sermayesi alanlarında yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi vererek, “Üretimi, istihdamı ve verimliliği büyütmeye, enerji tarafında ithalat bağımlılığını azaltan adımlarla cari dengeye katkımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, aynı anda birden fazla kulvarda faaliyet yürüttükleri 2025'te odak noktalarının yenilenebilir enerjide yeni santral yatırımları ve kapasite artışlarıyla ölçek büyütmek, elektrik dağıtımında şebeke modernizasyonu ve Ar-Ge çalışmalarına hız vermek olduğunu anlattı.
Yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücün 1 gigavatın (GW) üzerine çıkarıldığını kaydeden Arıoğlu, "Proje bazında baktığımızda yaklaşık 3 gigavatlık bir portföy ölçeğine ulaşmış durumdayız. Bugün Türkiye'de rüzgâr enerjisi üretiminde ilk 3 oyuncu arasında yer alıyoruz. Bu alanda aynı anda 11 farklı sahada inşaat yürütebilen sayılı gruplardan biri olarak, ölçeğimizi sürdürülebilir biçimde büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.
Yıl içinde toplam yatırım tutarı 195 milyon euro olan Geyve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinin ilave kısmını ve 150 milyon dolar tutarındaki Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini devreye aldıklarını anlatan Arıoğlu, yurt dışında yaptıkları yatırımları çeşitlendirdikleri, yatırım ve proje portföylerini, Gürcistan'da 700 megavata, Ukrayna'da 420 megavata çıkardıklarını, ayrıca yatırımları Doğu Avrupa ve Balkanlar gibi yeni yatırım bölgeleriyle genişletmek üzere çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Arıoğlu, elektrik dağıtım iştirakleri Dicle Elektrik’ten de söz ederek, “Bugüne kadar hizmet bölgemize 60 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirmeyi planladığımız 60 milyar liralık yeni yatırımla da bu coğrafyaya olan uzun vadeli bağlılığımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
"Gıda, amiral gemisi oldu"
Arıoğlu, 2025'in gıda iş kollarının amiral gemisi olarak nitelendirdikleri Eksun Gıda için de önemli bir yıl olduğunu, Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarında 200'ü aşkın ürün çeşidiyle operasyonlarını güçlendiren adımlar attıklarını anlattı. Konya tesislerindeki un silosu yatırımıyla depolama kapasitelerini 4 bin 700 ton seviyesine yükselttiklerine dikkati çeken Arıoğlu, Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk şirketlerinin de 34 bin 500 ton kapasiteyle faaliyete geçtiğini dile getirdi.
Arıoğlu, Eksun Gıda için enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklarla karşılama oranlarını artıracak projelere de imza attıklarını anlatarak, Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında geliştirdikleri 7 megavat ve 11,9 megavat kapasiteli iki RES projelerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı Yatırım Teşvik Belgesi ile bir üst aşamaya taşıdıklarını söyledi.
28 fon ve girişimde yatırımcıyız
Girişim sermayesi tarafında da Eksim Ventures ile portföylerini sağlık teknolojileri ve de siber güvenlik tarafında güçlendirdiklerini vurgulayan Arıoğlu, "Yapay zekâ tabanlı dijital patoloji alanında Virasoft, siber güvenlikte DefensX, dijital sağlıkta ise SmartAlpha ve PhiTech Bioinformatics'e yatırım gerçekleştirdik. Yılın son yatırımı olarak nükleer reaktör geliştiricisi Aalo Atomics'i portföyümüze ekledik. Yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım tutarımızla yatırımcı olduğumuz girişim ve fon sayısı 28'e ulaştı. Önümüzdeki yıl holdingimizin 40'ıncı yaşını kutlayacağız” dedi.