Eksim Holding 2026 yılına yeni yatırımlarla giriyor

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, aynı an­da birden fazla kulvarda faaliyet yürüttükleri 2025'te odak nok­talarının yenilenebilir enerjide yeni santral yatırımları ve ka­pasite artışlarıyla ölçek büyüt­mek, elektrik dağıtımında şe­beke modernizasyonu ve Ar-Ge çalışmalarına hız vermek oldu­ğunu anlattı.

Yenilenebilir ener­jide toplam kurulu gücün 1 gi­gavatın (GW) üzerine çıkarıl­dığını kaydeden Arıoğlu, "Proje bazında baktığımızda yaklaşık 3 gigavatlık bir portföy ölçeği­ne ulaşmış durumdayız. Bugün Türkiye'de rüzgâr enerjisi üre­timinde ilk 3 oyuncu arasında yer alıyoruz. Bu alanda aynı an­da 11 farklı sahada inşaat yürü­tebilen sayılı gruplardan biri olarak, ölçeğimizi sürdürülebi­lir biçimde büyütmeyi hedefli­yoruz" dedi.

Yıl içinde toplam yatırım tu­tarı 195 milyon euro olan Gey­ve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinin ilave kısmı­nı ve 150 milyon dolar tutarın­daki Viranşehir Güneş Ener­jisi Santrali (GES) projesi­ni devreye aldıklarını anlatan Arıoğlu, yurt dışında yaptıkla­rı yatırımları çeşitlendirdikle­ri, yatırım ve proje portföyleri­ni, Gürcistan'da 700 megavata, Ukrayna'da 420 megavata çı­kardıklarını, ayrıca yatırımları Doğu Avrupa ve Balkanlar gibi yeni yatırım bölgeleriyle geniş­letmek üzere çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Arıoğlu, elektrik dağıtım iştirakleri Dicle Elektrik’ten de söz ederek, “Bu­güne kadar hizmet bölgemize 60 milyar lira yatırım yaptık. Önü­müzdeki 5 yılda gerçekleştirme­yi planladığımız 60 milyar lira­lık yeni yatırımla da bu coğrafya­ya olan uzun vadeli bağlılığımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Gıda, amiral gemisi oldu"

Arıoğlu, 2025'in gıda iş kolla­rının amiral gemisi olarak nite­lendirdikleri Eksun Gıda için de önemli bir yıl olduğunu, Sinan­gil ve Sinangil Gluten YOK mar­kalarında 200'ü aşkın ürün çe­şidiyle operasyonlarını güçlen­diren adımlar attıklarını anlattı. Konya tesislerindeki un silosu ya­tırımıyla depolama kapasitelerini 4 bin 700 ton seviyesine yükselt­tiklerine dikkati çeken Arıoğlu, Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk şirketlerinin de 34 bin 500 ton kapasiteyle faaliyete geç­tiğini dile getirdi.

Arıoğlu, Eksun Gıda için enerji ihtiyaçlarını ye­nilenebilir kaynaklarla karşıla­ma oranlarını artıracak projelere de imza attıklarını anlatarak, Li­sanssız Üretim Yönetmeliği kap­samında geliştirdikleri 7 mega­vat ve 11,9 megavat kapasiteli iki RES projelerini, Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı'nın onayladığı Yatı­rım Teşvik Belgesi ile bir üst aşa­maya taşıdıklarını söyledi.

28 fon ve girişimde yatırımcıyız

Girişim sermayesi tarafında da Eksim Ventures ile portföylerini sağlık teknolojileri ve de siber güvenlik tarafında güçlendirdiklerini vurgulayan Arıoğlu, "Yapay zekâ tabanlı dijital patoloji alanında Virasoft, siber güvenlikte DefensX, dijital sağlıkta ise SmartAlpha ve PhiTech Bioinformatics'e yatırım gerçekleştirdik. Yılın son yatırımı olarak nükleer reaktör geliştiricisi Aalo Atomics'i portföyümüze ekledik. Yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım tutarımızla yatırımcı olduğumuz girişim ve fon sayısı 28'e ulaştı. Önümüzdeki yıl holdingimizin 40'ıncı yaşını kutlayacağız” dedi.