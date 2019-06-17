Elektriğin yarısı HES’lerden geldi
Haziran ayının ilk yarısında elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 11’in de altına gerilerken, toplam üretimin yüzde 48.84’ü hidroelektrik santrallerden geldi.
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