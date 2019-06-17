ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Elektriğin yarısı HES’lerden geldi

Haziran ayının ilk yarısında elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 11’in de altına gerilerken, toplam üretimin yüzde 48.84’ü hidroelektrik santrallerden geldi.

Elektriğin yarısı HES’lerden geldi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap