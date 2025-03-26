Elektrik faturasına zam yolda: Ne kadar artış bekleniyor?
Elektrik faturalarına yeni zam için harekete geçildi. Dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda 1 Nisan'dan itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Şirketler, temmuzdan beri zam yapılmaması ve artan maliyetler nedeniyle şikâyetçiydi. Elektrik faturalarında şubat ayından itibaren geçerli olan limit aşımı uygulamasına da devam edilecek.
Elektrik faturasına yapılacak yeni zam yolda. Elektrik dağıtım şirketlerinin artan maliyetler doğrultusunda elektriğe zam yapılmasını talep ediyordu. Zam kararıyla ilgili resmi açıklamanın bu hafta içinde gelmesi bekleniyor.
Ne kadar artış bekleniyor?
Elektriğe yüzde 25 oranında zam geleceği tahmin ediliyor. Karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olabilir.
Zam, sanayi tipi işletmeler ve konut kullanıcılarını doğrudan etkileyecek.
Dağıtım şirketleri tepkiliydi
Elektrik zammına en son 2024 yılının temmuz ayında zam yapılmıştı. Elektrik faturalarını bir süredir zam yapılmaması ve artan maliyetler dağıtım şirketlerinin tepkisine neden olmuştu.
Dağıtım şirketleri, kâr oranlarının düştüğünü kaydedip, özellikle son dönemlerde altyapı yatırımlarına ayırdıkları bütçeden kesintiye gittiklerini kaydetmişlerdi. Bu sebeple de ülkenin çeşitli yerlerinde elektrik kesintileri yaşanmıştı.
Limit aşımı uygulamasına devam
Elektrik faturalarında 417 kilovatsaat kullanımın aşılması halinde devlet desteğinin verilmeyeceği uygulamasında ise değişikliğe gidilmeyecek. 1,2 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulama, şubat ayında devreye alınmıştı.
Söz konusu tarife, yaklaşık 1.050 TL'yi aşan faturaları ilgilendiriyordu. Yapılması beklenen zam sonrası faturanın yaklaşık 1315 TL'ye yükselmesi bekleniyor.