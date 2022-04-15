Elektrik fiyatlarında yeni rekor

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, 16 Nisan tarihli Piyasa Takas Fiyatı 2.139,53 TL/MWh düzeyinde hesaplandı.

Bu rakam şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek seviyedeki spot elektrik fiyatını temsil ediyor.

En son, 4 Nisan tarihli spot elektrik fiyatı 2.105,61 TL/MWh ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ayrıca, Nisan’ın ilk haftasında ardışık 3 gün (4, 5 ve 6 Nisan) için belirlenen spot elektrik fiyatlarının 2.000 TL seviyesini aşmış olduğu görülmüştü.