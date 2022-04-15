Elektrik fiyatlarında yeni rekor
Spot elektrik fiyatları, 2.140 TL’ye yaklaşarak nisan ayı başında görülen tarihi zirveyi aşarak rekor kırdı.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, 16 Nisan tarihli Piyasa Takas Fiyatı 2.139,53 TL/MWh düzeyinde hesaplandı.
Bu rakam şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek seviyedeki spot elektrik fiyatını temsil ediyor.
En son, 4 Nisan tarihli spot elektrik fiyatı 2.105,61 TL/MWh ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ayrıca, Nisan’ın ilk haftasında ardışık 3 gün (4, 5 ve 6 Nisan) için belirlenen spot elektrik fiyatlarının 2.000 TL seviyesini aşmış olduğu görülmüştü.