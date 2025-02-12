Elektrik kullanımında rekor bekleniyor! EIA açıkladı...

EIA'nın tahminlerine göre ABD'de elektrik talebi bu yıl 4,179 milyar kilovatsaate 2026 yılında ise 4,239 milyar kilovatsaate ulaşarak yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

Sanayi ve konutlarda tüketilen elektriğin yanı sıra, gelecek dönemde yapay zeka ve kripto para veri merkezlerinin elektrik tüketimi en çok artıracak unsurlar olacağı ise yine EIA'nın geleceğe yönelik öngörüleri arasında yer alıyor.

EIA bu yıl, konut tüketicilerinin 1.524 milyar kilovatsaate, ticari müşterilerin 1.458 milyar kilovatsaat ve endüstriyel kullanıcıların 1.054 milyar kilovatsaat elektrik harcayacağını öngörüyor.