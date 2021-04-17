Elektrik piyasasında santral sahaları için lisans kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrik piyasası önlisans ve lisanslara konu üretim tesislerinin santral sahalarının belirlenmesine yönelik kurul kararı yeniden düzenlendi.

EPDK'nin Elektrik Piyasası Önlisans ve Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik gücü belirlendi.

Tesis edilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü toplamda 100 megavatı geçmeyecek.

Ayrıca bir elektrik üretimi tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladığı sanayi tesisinin birden çok bağımsız alan üzerinde kurulmuş olması halinde, söz konusu tesisin santral sahası olarak, talep edilmesi halinde, elektrik enerjisi ihtiyacını aynı baradan karşılaması ve aynı tüzel kişiliğe ait tüketim tesislerinin yer aldığı bağımsız alanların tamamı santral sahası olarak lisansına derç edilecek.