Elektrik tedarikçisini değiştiren abone sayısı yüzde 127 arttı

Şubat ayında 609 bin 544 abone elektrik tedarikçisini değiştirdi. Encazip.com'dan yapılan açıklamada, elektrik piyasasında özelleştirme sürecinin 2001'de başladığı ve 2013'te tamamlanarak elektrik abonelerinin önemli bir çoğunluğunun tedarikçi değiştirme hakkını elde ettiği hatırlatıldı.

Yapılan düzenlemeler sonucunda bu yıl itibarıyla elektrik abonelerinin neredeyse tamamı tedarikçilerini değiştirerek fiyat bazında daha uygun olan tedarikçiyi seçme imkanına kavuştu.

Bu yıl şubatta elektrik tedarikçisini değiştiren abonelerin sayısı, bir önceki aya göre yüzde 127'lik artışla 609 bin 544'e çıktı.

Encazip.com verilerine göre, martta elektrik tedarikçisi değiştiren iş yeri abonelerinin nisan ayı faturaları yüzde 16, sanayi abonelerinin elektrik faturaları ise yüzde 6 daha düşük gelecek.

Piyasada haraketlilik artacak

Elektrik piyasasında tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısının arttığına ve piyasada rekabetin yeniden gelişmeye başladığına değinilen açıklamada, "Bu artışın devam etmesi halinde tüm tüketicilerin görece daha ucuz elektrik kullanabilmesi mümkün olacak. Son değişikliklerle birlikte yaklaşık beş yıldır ilk defa mart ayında ev tüketicileri de elektrik tedarikçisi değiştirmeye başladı. Şimdilik daha çok üst kademede elektrik tüketen tüketicilerin maliyet bazlı tarifelerle tasarruf şansı yakaladığı tedarikçi değiştirme işlemiyle piyasanın önümüzdeki aylarda hızlanması ve talebin de artmasıyla birlikte düşük tüketim gerçekleştiren tüketicilerin de önemli oranda tasarruf etmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.