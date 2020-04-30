Elektrik tüketimi %15 geriledi

30 Nisan 2020

Mehmet KARA

Türkiye’de COVID-19 salgınıyla mücadele önlemlerinin enerji sektörü üzerindeki etkileri giderek netleşiyor. Enerjinin hemen hemen her türünde bir talep düşüşünden söz etmek mümkün.

İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama akaryakıt satışları en az yarı seviyesine gerilemişti. Sektördeki oyuncular, bu düşüşün devam ettiğini söylüyor. Talep düşüşü fiyatları aşağıya çekmiş ve uzun bir aradan sonra benzinin litresi bir ara yeniden 5 TL’nin altını görmüştü. Benzin pompa satış fiyatları halen 5 TL’nin üzerinde.

2020 yılına artışla başlamıştı

Coronavirus etkisi, elektrik tüketim talebine de yansıdı. Türkiye’de toplam elektrik tüketimi 2020 yılına hızlı bir yükselişle girmişti. Ocak 2020’de toplam elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük artışla yaklaşık 26.2 milyar kilovatsaate ulaşmıştı. Şubat 2020’deki tüketim ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7’lik artışla 24.2 milyar kWh’e yükselmişti.

Covid-19 ile artış durdu

Aylık elektrik tüketimindeki artış, Mart ayına gelindiğinde durdu. İlk COVID 19 vakasının tespit edildiği 11 Mart’tan itibaren alınan kısıtlayıcı önlemlerin etkisiyle elektrik talebi de sert şekilde geriledi. Bunun sonucunda Mart 2020’de toplam elektrik tüketimi 23.7 milyar kWh ile Mart 2019’daki seviyesinde kaldı.

Nisan ayında sert gerileme

Nisan ayına gelindiğinde virüs etkisini elektrik tüketimi üzerindeki etkisini net şekilde ortaya kodu. Enerji Günlüğü’nün, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’in (EPİAŞ) yayınladığı verilerden yaptığı derlemelere göre Nisan ayının ilk 28 gününde Türkiye’de 19.1 milyar kilovatsaat (kWh) elektrik tüketildi. Bu rakam, Nisan 2019 dönemindeki 22.6 milyar kWh’lık tüketime göre yüzde 15’lik bir gerilemeye işaret ediyor.

MAYIS ORTASINDAN İTİBAREN HAREKETLENİR



Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, elektrik tüketiminde düşüşün bir süre daha devam edeceğini söyledi. Nisan ayının tamamında elektrik tüketiminde yüzde 17’lik düşüş beklediklerini kaydeden Aşık “Mayıs ayında da yüzde 17 düşüş bekliyoruz. Mayıs ayındaki düşüşün üzerinde Ramazan ve Ramazan Bayramı kaynaklı talep düşüşünün etkisi de unutulmamalı. Mayıs ortasından itibaren sanayide bir kıpırdanma bekliyoruz. Hizmet sektörü ise doğal olarak daha geriden gelecek. Bunları da dikkate aldığımızda elektrik tüketimi Haziran ayında da yüzde 4 düşer diye bekliyoruz” dedi.

Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, elektrik tüketiminde Covid-19 salgını kaynaklı en keskin düşüşün yaklaşık yüzde 25 ile ticarethanelerde yaşandığını söyledi. Sanayi ve tarımsal sulama abone gruplarındaki tüketim düşüşünün daha geç başladığını belirten Kaya Uğur Karayurt, “Ancak milyonların evlerine kapanmasıyla birlikte evlerdeki tüm cihazlar çalışır hale geldi. Haliyle bu da meskenlerdeki elektrik tüketiminin ciddi şekilde artmasına yol açtı. Hanelerdeki elektrik tüketimi Mart 2020’de önemli derecede yükseldi. Nisan ayı ile birlikte bu artış yüzde 10’u aştı” dedi.