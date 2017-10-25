Elektrik tüketimi doğalgaz ithalatını artırdı

25 Ekim 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, geçen yıl ağustosta 3 milyar 627 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, bu yılın aynı ayında yüzde 10,7 artarak 4 milyar 15 milyon metreküp oldu.

Toplam ithalatın 3 milyar 489 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 526 milyon metreküpü ise LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. En fazla doğalgaz 1 milyar 988 milyon metreküple Rusya'dan ithal edilirken, bu ülkeyi 632 milyon metreküple İran, 529 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Doğalgaz tüketimi yüzde 10,08 arttı

Ağustos ayında, doğalgaz kombine çevrim santrallerinin kullanımının yüksek seyretmesiyle doğalgaz tüketiminde de artış yaşandı. Ağustosta doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,08 artarak 3 milyar 585 milyon metreküpe ulaştı.

Bu dönemde en çok doğalgazı elektrik santralleri tüketti. Geçen yılın ağustos ayında elektrik santralleri 1 milyar 29 milyon metreküp doğalgaz tüketirken, bu yılın aynı ayında bu miktar yüzde 87,7 artışla 1 milyar 932 milyon metreküpe çıktı.

Tüketimde elektrik santrallerini 290 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri ve 197 milyon metreküple konutlar izledi.

Doğalgaz stoklarında yüzde 8,55 artış

Geçen yıl ağustosta 2 milyar 484 milyon metreküp doğalgaz depolanırken bu miktar bu yılın aynı ayında yüzde 8,6 artarak 2 milyar 697 milyon metreküpe yükseldi.

Ağustosta Türkiye'nin doğalgaz ihracatı ise yüzde 3,75 azalışla 58,77 milyon metreküpe çıktı. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.

Kaynak: AA