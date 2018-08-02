Elektrik tüketimi temmuzda arttı

02 Ağustos 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 962 milyon kilovatsaatle 31 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 749 milyon 906 bin kilovatsaatle 1 Temmuz'da gerçekleşti.

Temmuzda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,76 artışla 28 milyar 265 milyon 107 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 1,95 artışla 28 milyar 296 milyon 314 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 37,23'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,73'ü ithal kömür ve yüzde 15,13'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 20,63'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,03 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3,25'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ihracatı yüzde 15 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 272 milyon 677 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl temmuzda 287 milyon 116 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 15,11 artışla 303 milyon 884 bin kilovatsaate yükseldi. Temmuz 2017'de 263 milyon 984 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA