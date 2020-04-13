Elektrik tüketimi yüzde 15 düştü

13 Nisan 2020

Tüm dünyayı etkileyen COVID- 19 salgınına karşı alınan önlemlerin enerji sektörü üzerindeki etkileri giderek daha da belirginleşiyor. İnsan hareketlerinin kısıtlanmasıyla üretim ve ticarette yaşanan daralma, enerji girdilerinin satışı ve tüketimindeki azalmada da kendisini net şekilde ortaya koyuyor. Konutlarda doğal gaz ve elektrik tüketimi verileri artsa da sanayi ve ticaretteki yavaşlama toplam tüketim verilerinin aşağı yönlü seyretmesini beraberinde getirdi.

Türkiye’de toplam elektrik tüketimi ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart’tan bugüne yüzde 5.64 geriledi. Nisan ayının ilk 11 günündeki gerileme oranı ise yüzde 15 olarak hesaplandı.

Akaryakıttan sonra elektrik

Geçtiğimiz hafta DÜNYA’nın gündeme getirdiği akaryakıt satışlarında yüzde 80’e varan oranlarda gerileme yaşandığı haberlerinin ardından, istasyon sahipleri hiç satış yapamayan işletmelerini en azından geceleri kapalı tutabilme imkanı istemişlerdi. Salgınla mücadele önlemleri nedeniyle kimi sayaçlar okunamasa da, TEİAŞ üzerinden yansıyan veriler elektrik tüketiminin de belirgin şekilde gerilemeye başladığını ortaya koydu. Enerji Günlüğü’nün yaptığı hesaplamalara göre Türkiye’de yılın ilk 100 gününde 81 milyar 338 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 81 milyar 49 milyon kWh’lik tüketime göre yüzde 0.36’lık bir artışa tekabül ediyor.