Elektrik tüketimi yüzde 27 arttı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, nisan döneminde gerçekleşen ulusal elektrik tüketimi yıllık yüzde 27,11 artışla 25,62 TWh seviyesine yükseldi.

Montel-Foreks'in haberine göre, Türkiye'de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde raporlanmış ve salgın nedeniyle ilk seyahat kısıtlamaları ve izolasyon önlemleri ise yine Mart 2020 döneminde uygulamaya alınmıştı.

Yoğun tecrit önlemlerinin uygulandığı Nisan 2020 döneminde ise ülke genelinde 20,15 TWh elektrik tüketilmişti.

Tüm ulusal kaynaklardan nisan döneminde yıllık yüzde 28,17 artışla 25,83 TWh seviyesinde elektrik üretildi. Nisan 2020 arası dönemde gerçekleşen toplam elektrik üretimi ise 20,15 TWh seviyesinde idi.

Verilere göre, doğal gaz santrallerinden bu dönem boyunca üretilen elektrik hacmi yıllık yüzde 278,25 artışla 5,78 TWh seviyesine yükseldi. Bu santraller Nisan 2020 döneminde ise toplam 1,47 TWh seviyesinde elektrik üretmişti.

İthal kömür yakıtlı termik santrallerin üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 28,07 artışla 3,38 TWh seviyesine ulaştı. Bu rakam bir önceki yılın Nisan döneminde ise 2,64 TWh düzeyinde belirlenmişti.

Verilere göre, nisan döneminde ülke genelindeki tüm termik santrallerden yıllık bazda yüzde 85,93 artışla 13,48 TWh elektrik üretildi. Önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 7,25 TWh düzeyinde belirlenmişti.

Bu dönemde akarsu tipli hidroelektrik santrallerinden (HES) yıllık yüzde 4,97 azalışla 3,00 TWh elektrik üretildi. 2020 yılı Nisan döneminde ise bu santrallerden üretilen elektrik 3,15 TWh hacmindeydi.

Nisan döneminde barajlı HES'lerden yıllık yüzde 15,36 azalışla 5,04 TWh'lik elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 5,95 TWh seviyesinde idi.

Yine nisan arası dönemde toplam HES üretimi yıllık bazda yüzde 11,76 düşüş ile 8,03 TWh seviyesinde belirlendi. Önceki yılın aynı döneminde ülke genelindeki tüm hidrolik kaynaklardan üretilen elektrik hacmi 9,10 TWh seviyesinde bulunuyordu.

Nisan döneminde rüzgâr enerji santrallerinden (RES) yıllık yüzde 16,37 artışla 2,32 TWh elektrik üretimi yapıldı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 1,99 TWh düzeyinde kaydedilmişti.