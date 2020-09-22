Elektrik üretim kapasitelerinin 3’te 2’sini rüzgar ve güneş enerjisi oluşturdu

22 Eylül 2020

Avrupa yenilenebilir enerji hedeflerini artırırken birçok ülkede de temiz enerjiye geçiş hız kazandı. BNEF tarafından küresel çapta yenilenebilir enerjiye yönelik yayınlanan rapora göre, 2019’da tüm dünyadaki elektrik üretimi için kurulan yeni kapasitelerin 3'te 2'sini rüzgar ve güneş enerjileri oluşturdu.

Tüm dünyada yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanmasının temiz bir enerji devriminin gerçekleşmesi konusunda umut verici olduğunu söyleyen Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, fosil yakıtlardan elde edilen elektrik üretimindeki maliyetlerin, oluşan küresel iklim tehditlerinin ve ekonomik istihdamın, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırdığını ve Türkiye’nin de yerli enerji kaynağı rüzgarına sahip çıkarak bu gerçeklerin etrafında yol haritasını çizmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Elektrik üretiminde roller değişiyor"

Rüzgar ve güneş enerjilerinin sağladığı faydaların gün geçtikçe değerlendiğini ve yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacın küresel iklim tehditleriyle artış gösterdiğini söyleyen Ali Aydın, bunun elektrik üretiminde rollerin değişmesine neden olduğunu aktardı. 10 yıl öncesine kadar sadece gelişmiş ülkelerin radarında olan ve yatırımların bu bölgede gerçekleştiği rüzgar enerjisinin artık tüm dünyada yükselişe geçtiğine dikkat çeken Aydın, kazan kazan durumunun yaşandığına tanık olan ülke yönetimlerinin yenilenebilir enerjiye kayıtsız kalmadıklarını kaydetti.

Özellikle teknolojik gelişmelerin ve Endüstri 4.0’ın da beraberinde getirdiklerinin rüzgar başta olmak üzere birçok yenilenebilir enerjiyi ana elektrik üretimi kaynağı haline getirebildiğini ifade eden Aydın, bu gelişmelerin beraberinde temiz enerjiye yönelik bir dönüşümün yaşandığını vurguladı.

"Türkiye, temiz enerjide yerini almalı"

Türkiye'nin son 10 yılda gerçekleştirilen atılımlarla birlikte başta rüzgar enerjisi olmak üzere birçok yenilenebilir enerjide önemli ilerleme gösterdiğini belirten Ali Aydın, Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 8’in üzerinde rüzgar enerjisinden gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’nin büyük gelişmeler kaydettiği rüzgar enerjisinde geriye doğru değil, daha da ileriye doğru adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Aydın, dünyanın temiz enerjiye yöneldiği çağda, rüzgar enerjisi sektöründeki hem bürokratik hem de yatırımcılar konusunda yaşanan problemlere yönelik Türkiye'nin hızlı ve sürdürülebilir çözümler yaratması gerektiğini kaydetti. Aydın, gelecek nesillere temiz bir doğa bırakabilmek ve enerjideki dışa bağımlılığı azaltabilmek için rüzgar enerjisine verilecek her desteğin Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini vurguladı.