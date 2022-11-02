Elektrik üretim tesislerinde RES düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik üretim tesislerinde yardımcı kaynağa dayalı üretim tesislerinin kurulu gücüne ilişkin sınırlamanın rüzgar enerjisine (RES) dayalı tesisler için uygulanmayacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve konuya ilişkin esaslarda değişiklikler yapan EPDK kararına göre, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılacak önlisans veya üretim lisansı başvurularında, yardımcı kaynağa dayalı üretim tesisleri için öngörülen toplam 100 MW sınırı RES'ler için uygulanmayacak.