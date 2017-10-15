Elektrik üretiminde avantaj kömürde

15 Ekim 2017

Brüksel merkezli Avrupa Kömür ve Linyit Birliği (Euracoal) Sözcüsü Mike Bostan, kalabalık nüfusa ve geniş dağıtım sistemine sahip ülkelerde elektrik üretiminde en makul fiyatlı kaynağın kömür olduğunu belirtti.

Avrupa'nın elektrik üretiminde kömürün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bostan, Avrupa Birliği'nde (AB) elektrik üretiminin yüzde 25'inin kömürden karşılandığını söyledi.

Bostan, dünya genelinde kömürün bol bulunan bir enerji kaynağı olduğunu ifade ederek, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Macaristan, Polonya ve Almanya gibi ülkelerin önemli kömür rezervlerine sahip olduğunu anımsattı.

Avrupa'da Polonya, Yunanistan ve Almanya'da hala inşa halinde kömür santralleri bulunduğuna dikkati çeken Bostan, elektrik tüketiminin pek çok ülkede artmasının beklendiğini ve bu talebi karşılamak için üretimin de yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Kömürün, elektrik üretiminde oldukça avantajlı bir kaynak olduğunu aktaran Bostan, şunları söyledi:

"Bazı ülkeler, kendi doğal ve coğrafi koşulları nedeniyle yenilenebilir kaynaklardan daha uygun maliyetlerle elektrik üretimi yapabiliyor ancak çoğu ülkede bu durum söz konusu değil. Kömür, yüksek nüfuslu ve geniş dağıtım sistemlerine sahip ülkelerde elektrik sağlamanın en makul fiyatlı yolu. Ayrıca kömür elektrik üretimine esneklik kazandırıyor. Kömür santralleri, elektrik üretiminde yüke göre hızla uyum sağlayabiliyor ve talepteki değişime göre üretimi dengede tutuyor. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynak kullanımının artması, kömür santrallerinin önemini de artırıyor. Kömür, rüzgar ve güneş gibi üretimi değişiklik gösteren kaynakların üretimdeki dengesizliklerini önlüyor."

Kaynak: AA