Elektrik üretiminde desteklenecek uzlaştırma fiyatları belirlendi

Elektrik üretim santrallerinde 6 ay süreyle tüketiciyi ve maliyeti yüksek üretimi destekleme bedelinin belirlenmesinde kullanılacak azami uzlaştırma fiyatları yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, azami uzlaştırma fiyatları MWh başına ithal kömür, doğalgaz, fuel oil nafta, LPG ve motorin kaynaklarını kullanan santraller için 2,500 TL, diğer kaynakları kullanan santraller için ise 1,200 TL olarak uygulanacak.