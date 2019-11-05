Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı

05 Kasım 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payının yüzde 64'e yükseldiğini belirterek, "Bu rakamın yüzde 46'sı yenilenebilir enerjiden geliyor. Burada en sevindirici husus bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil, düzenli bir seyir halinde ilerlemesi oldu." dedi.

Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde, rüzgarda yap-işlet-devret modelinden rüzgar enerjisi teknolojisinin dahi yerli imkanlarla üretildiği tam entegre bir modele geçildiğini söyledi.

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında büyük projelere ve dev yatırımlara imza attıklarını dile getiren Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir mottosuyla mümbit Anadolu coğrafyasının bereketini enerjiye dönüştürdük. Ve hamd olsun bu yılın ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu. Bu rakamın yüzde 46’sı yenilenebilir enerjiden geliyor. Burada en sevindirici husus bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil düzenli bir seyir halinde ilerlemesi oldu. Bu gelişmelerle birlikte Milli Enerji ve Maden Politikası’nda ilan ettiğimiz kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefimizi yakaladık. Şimdiki hedefimiz bu oranı daha da yukarılara çekmek." diye konuştu.

Bakan Dönmez, gelecek üç yılda ekonomik büyümeyle birlikte enerji talebinde artış olacağına dikkati çekerek, "Rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa'da beşinci sıradayız. Bugün yaklaşık yüzde 8'lerde olan bu oranı ilk etapta yüzde 10’lara çekmeyi hedefliyoruz. Rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre ekimde yüzde 14,6, son 5 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 70 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulu gücün yüzde 48'i yenilenebilirden

Şu an toplam kurulu gücün yüzde 48’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ifade eden Dönmez, rüzgar santrallerinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 8 olduğunu kaydetti.

Dönmez, bugün itibarıyla lisanslı ve lisanssız toplam 262 rüzgar santralinde toplam kurulu gücün yaklaşık 7 bin 500 megavata ulaştığını belirtti. Dönmez, şöyle devam etti:

"Rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da 6. dünyada 12. sıradayız. 2017-2027 dönemi için belirlediğimiz 10 bin megavat rüzgar enerji santrali (RES) kurulu güç hedefimizin bin 500 megavatlık kısmını tamamladık. İnşallah buradaki hedefimize zamanında ulaşacağımıza inanıyorum. 2002’de rüzgar kaynaklı kurulu gücümüz sadece 19 megavattı. 2008'de 364 megavata ulaştık. Bugün 7 bin 500 megavatlara geldik ve inşallah önümüzdeki dönem bu rakam daha da artacak. Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı."

Yerli katkıdan faydalanan tesis sayısı arttı

Dönmez, 2014'te ilk defa 15 RES'in faydalandığı yerli katkı ilave fiyatı uygulamasından yararlanan tesis sayısının, 1 Ocak 2019 itibarıyla 91’e ulaştığını söyledi.

1 Ocak 2020'de yerli katkı ilave payından faydalanmak üzere tüm santrallerden 203 başvuru aldıklarını ifade eden Dönmez, bu başvuruların 109'unun RES'lere ait olduğuna dikkati çekti.

Bakan Dönmez, yerli aksam desteği uygulamasıyla da rüzgar santrallerinde kullanılan kule, kanat ve jeneratörün en az yüzde 51'inin yerli üretimle karşılandığını vurguladı.

RES ve GES'te yeni kapasite tahsisi

Gelecek dönemde uygulanacak 40-50 megavatlık mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) RES ve güneş enerjisi santralleriyle (GES) yeni kapasite kullanımlarının tahsis edileceğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"İlk YEKA yarışmasını kazanan konsorsiyumun yıllık 400 megavat kapasiteli yerli malı belgeli ve yerli katkı oranlarına göre üretilmiş ya da tedarik edilmiş aksamı kullanacağı fabrikanın kurulumu tamamlanmak üzere. Kısa sürede türbin üretimine geçmiş olacağız. Fabrikada toplam yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak şekilde rüzgar türbinleri üretilecek."

Dönmez, kurulacak fabrikayla rüzgar endüstrisi konusunda 10 yıl süreli Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüleceği merkezin de tamamlanarak devreye gireceğini söyledi.

Söz konusu fabrika ve Ar-Ge merkezinin kurulumunda ve işletilmesinde toplam 2 bin 250 kişilik istihdam sağlanacağını kaydeden Bakan Dönmez, "Fabrika kurulum ve işletilmesinde mavi ve beyaz yaka ayrı ayrı olmak üzere en az yüzde 90, Ar-Ge faaliyetlerinde en az yüzde 80 yerli istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, bugün rüzgar enerjisi sektörünün 17 bin kişiye istihdam sağladığına değinerek, önümüzdeki 5 yılda sektörde yüzde 85'lik büyüme öngörüldüğünü belirtti.

Rüzgarda 50 bin megavatlık potansiyel

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da Türkiye'de toplam enerji ihtiyacının yüzde 10’unun rüzgar enerjisinden karşılandığı söyledi.

Elitaş, daha çok yerli ve daha çok yenilenebilir enerji stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi kaynakların enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabaların çevreci bir anlayış ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Dünya nüfusunun 2040'a kadar 9,2 milyara ulaşacağını ifade eden Elitaş, küresel enerji tüketiminin de söz konusu döneme kadar yüzde 28 artacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Elitaş, "Türkiye'nin rüzgar haritasında toplam kapasitesi 50 bin megavat. Şu son 10 yılda gelinen noktada mevcut kapasitemiz yaklaşık 8 bin megavat. Bu önümüzdeki yıllarda artacaktır." dedi.