Elektrik ve doğalgaza zam yok

27 Mart 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada, "Tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır" denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hem elektrik hem doğal gaz fiyatında değişim olmayacağını söyledi.

Bakan Dönmez, "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

2018'in 2. yarısında elektrik fiyatı 10 kuruş arttı

Kaynak: AA