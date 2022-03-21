Elektrikte azami fiyat rekoru tekrarlandı

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 22 Mart tarihi için belirlenen saatlik elektrik uzlaşma fiyatları 24 saatin tamamında 1.745,00 TL/MWh seviyesinde belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından GÖP ve DGP’de Mart boyunca azami limit olarak uygulamada olan bu rakam, şu ana kadar kaydedilmiş en yüksek günlük Piyasa Takas Fiyatı (PTF) rekorunun bu ay üçüncüsü olarak kayıtlara geçmesini sağladı.

Daha önce 15 ve 16 Mart tarihli Piyasa Takas Fiyatlarının da bu seviyede gerçekleştiği görülmüştü.

21 Mart tarihi için belirlenen saatlik elektrik uzlaşma fiyatlarının ortalaması ise 1.649,51 TL/MWh oldu.