Enda Enerji 5 yılda 300 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı planı

Enda Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin Genel Müdürü Metin Tuncay, önümüzdeki 5 yılda 300 milyon dolarlık yatırım yaparak toplamda 300 megavatlık yeni kurulum gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu yatırımın, faaliyet gösteren santrallerin geliri, halka arzdan elde edilecek fonlar ve öz kaynaklarla finanse edilmesi planlanıyor.

Enda Enerji’nin halka arz sürecinin 7 Şubat’a kadar devam edeceğini belirten Tuncay, şirketin bu halka arzdan yaklaşık 1,7 milyar lira gelir beklediğini ve elde edilen gelirin tamamen şirketin büyümesine yönlendirileceğini ifade etti. Enda Enerji, sermayesini 100 milyon lira artırarak 345 milyon liradan 445 milyon liraya çıkarmayı planlıyor.

Şirketin 1993 yılında kurulduğunu hatırlatan Tuncay, Enda Enerji’nin bugün 13 santral ile 190 megavat kurulu güce ve yıllık 500 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine ulaştığını belirtti. Mevcut portföyün yarısından fazlası rüzgar enerjisinden oluşurken, geri kalan kısmı hidroelektrik, jeotermal ve güneş enerjisi santrallerinden oluşuyor.

Hedef ilk 20’ye girmek

2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki 200 enerji şirketi arasında 69. sırada yer alan Enda Enerji, 2030 yılına kadar ilk 20 içinde yer almayı hedefliyor. Şirketin kurulu gücünü 500 megavata çıkarmayı planladığını belirten Tuncay, büyüme stratejilerinin büyük ölçüde rüzgar ve güneş enerjisi projelerine odaklanacağını vurguladı.

Doğu Avrupa ve Balkanlar'da yeni projeler

Enda Enerji’nin halka arz sürecinde yatırımcılara yüzde 22 iskonto sunduğunu ifade eden Tuncay, halka arz edilen hisselerin yüzde 22,4’ünün piyasaya açılacağını belirtti. Halka arz gelirlerinin tamamı şirketin büyümesine aktarılacak ve mevcut hissedarlar en az 6 ay boyunca satış yapamayacak.

Tuncay, şirketin sadece Türkiye’de değil, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı yeni projelere odaklandığını açıkladı. Borçsuz yapısıyla dikkat çeken Enda Enerji, borsaya açılarak büyümesini hızlandırmayı ve yenilenebilir enerji alanında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.