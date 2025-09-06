Enerji Bakan Yardımcısı Çonkar: 'Irak ile daha yüksek enerji potansiyeli var'

Enerji Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen "Uluslararası Bağdat Enerji Formu"na katıldı.

Irak ve Türkiye enerji ilişkilerini değerlendiren Çonkar, Irak ile enerji potansiyelinin geçmişte yaşanan iş birliğine göre çok daha yüksek olduğunu belirtti.

"Yeniden petrol akışının başlaması gündemde"

Irak ile Kerkük-Ceyhan Boru Hattından yeniden petrol sevkiyatını yakından takip ettiklerini ifade eden Çonkar, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle Kerkük Ceyhan Petrol Boru Hattımız 1970'lerden beri faaliyet gösteren bir boru hattı. Son dönemde yeniden petrol akışının başlaması gündemde.

Irak ile bu gündemi yakından takip ediyoruz, onlar hem uluslararası petrol şirketleriyle hem bölgesel yönetim ve merkezi hükümet arasındaki müzakerelerin neticelenmeye yaklaştığını bizlere ifade ediyorlar. İnşallah bu sorunlar aşıldıktan sonra biz bu boru hattının maksimum kapasitede kullanılması için beklenti içerisindeyiz."

"Irak ile müzakere yürütüyoruz"

Çonkar, Irak-Türkiye boru hattının daha farklı bir perspektifle geliştirilebileceğini kaydederek, Türkiye ve Irak enerji ilişkilerinin doğal gaz, elektrik ve Kalkınma Yolu Projesi'nin de bir enerji yolu olarak projelendirildiğini ve enerji ilişkilerinin çok daha geniş bir perspektifle geliştirilmesi için Irak ile müzakere yürüttüklerini söyledi.

"Irak ile enerji potansiyelinin geçmişte yaşanan iş birliğine göre çok daha yüksek." diyen Çonkar, bunun alt yapısını oluşturma çabası içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Çonkar, "Maksadımız, bölgemizde enerji iş birliğinin istikrar ve refaha kapı aralaması ve geleceğe daha güvenle bakabilmemiz. Bu anlamda Irak ile hem enerjideki dönüşümü hem de geçmişten getirdiğimiz ilişkileri yeni bir faza taşımak için çaba içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.