Enerji Bakanı Bayraktar, elektrik üreten santrallerin yöneticileriyle bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kömürden elektrik üreten santrallerin yöneticileriyle görüştü. Konu ile ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yapan Bayraktar, ülkenin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmak için yerli kaynakların en yüksek potansiyelde değerlendirilmesi gerektiğinin önemini belirtti.
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Sektör paydaşlarıyla santrallerin yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydeden Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için tüm yerli kaynaklarımızı en yüksek potansiyelde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda yerli kömürden elektrik üretimini artırmak ve santrallerin sürdürülebilirliğini sağlamak da kritik bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.